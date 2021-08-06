В Прикамье ликвидировали последствия сильной грозы. Непогода обрушилась на Пермский край в ночь с 4 на 5 августа. Грозы прошли на территории всего региона. Сильнее всего пострадали Краснокамск, Очер, Верещагино, Чайковский, и краевая столица.В Кудымкаре от удара молнии сгорел дом. Семье Мехоношиных удалось выбежать на улицу, когда крыша уже полыхала. Сейчас следственные органы проводят проверку. В округе объявлен сбор денег и одежды для погорельцев.Евгения Мехоношина, жительница Кудымкара: "Паника помешала спасти документы, ценные вещи. Люди привозят домойцелыми семьями."А в Краснокамске из-за сильного ветра, до 30 метров в секунду, один из домов полностью лишился крыши. Кроме того, из-за стихии часть города на некоторое время осталась без света.В Перми сильный ветер повалил несколько деревьев. Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Жители Перми как раз могли наблюдать интенсивную грозу в районе трехчасов ночи, когда также наблюдался небольшое шквалистое усиление ветра. Нам еще повезло, потому что это случилось ночью. Если бы это случилось днем, то мы бы наблюдали достаточно большие разрушения."По прогнозу синоптиков, в выходные в Пермском крае ожидается переменная облачность, преимущественно ясная погода без гроз.