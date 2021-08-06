В Прикамье ликвидировали последствия сильной грозы
В Кудымкаре от удара молнии сгорел дом. Семье Мехоношиных удалось выбежать на улицу, когда крыша уже полыхала. Сейчас следственные органы проводят проверку. В округе объявлен сбор денег и одежды для погорельцев.
Евгения Мехоношина, жительница Кудымкара: "Паника помешала спасти документы, ценные вещи. Люди привозят домой
целыми семьями."А в Краснокамске из-за сильного ветра, до 30 метров в секунду, один из домов полностью лишился крыши. Кроме того, из-за стихии часть города на некоторое время осталась без света.
В Перми сильный ветер повалил несколько деревьев. Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Жители Перми как раз могли наблюдать интенсивную грозу в районе трех
часов ночи, когда также наблюдался небольшое шквалистое усиление ветра. Нам еще повезло, потому что это случилось ночью. Если бы это случилось днем, то мы бы наблюдали достаточно большие разрушения."По прогнозу синоптиков, в выходные в Пермском крае ожидается переменная облачность, преимущественно ясная погода без гроз.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Школа в жилом комплексе «Арсенал» примет учеников только зимой
Променад набережной закроют на гарантийный ремонт
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.08.2021
В Прикамье введены новые ограничительные меры
С 7 по 30 августа изменится организация движения на улице Попова
Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» будет работать до 8 августа
В выходные на Компросе ограничат движение транспорта
В Перми отыскали памятник Михаилу Калинину
Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора частного дома престарелых "Добрые руки"
Как в Прикамье реализуются национальные проекты
Добавить комментарий: