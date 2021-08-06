Школа в жилом комплексе «Арсенал» примет учеников только зимой

Школу в жилом комплексе "Арсенал" намерены открыть, как только будут завершены все юридические процедуры. Это произойдет в конце года. Об этом заявили на специальной пресс-конференции. Сейчас идут судебные разбирательства с застройщиком, который по условиям соглашения с властями должен был возвести школу за свой счет и передать городу, однако, теперь обжалует решение суда о безвозмездной передаче здания. Все предыдущие судебные разбирательства подтвердили законность заключенного соглашения. Тем не менее, подготовка к началу учебного процесса уже начата.

Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "Мы заложили на заседании думы в июне почти 70 миллионов на оборудование, потому что школа не может открыться без оборудования, нужны парты, компьютеры, доски и так далее, чтобы оснастить школу."

Кроме того, сейчас решается вопрос с дорожной инфраструктурой. Улицу Карла Модераха должны соединить с Чернышевского. Застройщик жилого комплекса «Арсенал» не стал это делать за свой счет, поэтому все работы проведут за деньги из городского бюджета.

Александр Филиппов, и.о. главы администрации Свердловского района Перми: "Застройщик отказался фактически, хотя долгое время он говорил, что сам будет это реализовывать, в результате дума выделила порядка шести миллионов

рублей на реализацию этого проекта - объявлен конкурс, и в ноябре мы планируем заключение контракта муниципального на проектирование по примыканию дороги по Карла Модераха к Чернышевского."