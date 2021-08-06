«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.08.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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06.08.2021 в 10:50
06.08.2021 в 10:25
03.08.2021 в 13:05
30.07.2021 в 10:10
29.07.2021 в 12:50
03.08.2021 в 09:05
30.07.2021 в 10:10
23.07.2021 в 11:55
18.06.2021 в 11:15
11.06.2021 в 17:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.08.2021
В Перми будут судить таксиста-карманника, обокравшего шестерых пассажиров
В больнице Кунгура установлен новейший аппарат УЗИ
В Перми продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей
В Чусовом в ДТП погиб водитель фуры
На Гайве сегодня вечером на сутки отключат водоснабжение
Большинство пассажиров общественного транспорта Перми совершает по 1-2 поездки в день
Пермский театр оперы и балета и Чернушинский городской округ подписали соглашение о сотрудничестве
Реконструкцию улицы Карпинского должны завершить в середине октября
В Прикамье ликвидировали последствия сильной грозы
Школа в жилом комплексе «Арсенал» примет учеников только зимой
Променад набережной закроют на гарантийный ремонт
Для питомцев пермского зоопарка объявлен ягодный сбор
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.08.2021
В Перми завершено строительство ФОКа на улице Веденеева
Собственникам зданий в Перми необходимо до 31 декабря установить адресные таблички
В Прикамье введены новые ограничительные меры
С 7 по 30 августа изменится организация движения на улице Попова
Волейболист из Перми готовится к следующему сезону в новом клубе
Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» будет работать до 8 августа
В выходные на Компросе ограничат движение транспорта
В Перми отыскали памятник Михаилу Калинину
Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора частного дома престарелых "Добрые руки"
Как в Прикамье реализуются национальные проекты
В Прикамье обсудили меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье ликвидировали последствия сильной грозы
Школа в жилом комплексе «Арсенал» примет учеников только зимой
Променад набережной закроют на гарантийный ремонт
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.08.2021
В Прикамье введены новые ограничительные меры
С 7 по 30 августа изменится организация движения на улице Попова
Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» будет работать до 8 августа
В выходные на Компросе ограничат движение транспорта
В Перми отыскали памятник Михаилу Калинину
Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора частного дома престарелых "Добрые руки"
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