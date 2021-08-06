← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.08.2021
Школа в жилом комплексе «Арсенал» примет учеников только зимой →
Променад набережной закроют на гарантийный ремонт
С 7 августа до конца лета участок набережной от Соборной площади до порта «Пермь» будет закрыт для прогулок. Подрядчик по гарантии заменит треснувшую плитку и исправит другие дефекты, появившиеся в ходе эксплуатации.
К осени этого года реконструкция набережной Перми подойдет к концу. В ходе эксплуатации уже открытых участков выявился ряд дефектов, которые требуют устранения. Так, потрескалась плитка на променадной части набережной. В основном, это связно с тем, что за неимением альтернативного подъезда она использовалась как проезд для технического транспорта к ремонтируемому участку. В связи с этим, с 7 августа до конца лета набережная от Соборной площади до порта «Пермь» будет закрыта для прогулок. Подрядчик по гарантии заменит треснувшую плитку и исправит другие дефекты, появившиеся в ходе эксплуатации. Уже осенью набережная на всем её протяжении будет открыта для пермяков.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.08.2021
В Прикамье введены новые ограничительные меры
С 7 по 30 августа изменится организация движения на улице Попова
Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» будет работать до 8 августа
В выходные на Компросе ограничат движение транспорта
В Перми отыскали памятник Михаилу Калинину
Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора частного дома престарелых "Добрые руки"
Как в Прикамье реализуются национальные проекты
Аграриям Прикамья возместят часть затрат на приобретение минеральных удобрений
Вторым компонентом вакцины «Спутник V» можно привиться в мобильном пункте в парке Горького
Добавить комментарий: