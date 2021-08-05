«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.08.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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03.08.2021 в 13:05
30.07.2021 в 10:10
29.07.2021 в 12:50
29.07.2021 в 12:30
29.07.2021 в 09:32
03.08.2021 в 09:05
30.07.2021 в 10:10
23.07.2021 в 11:55
18.06.2021 в 11:15
11.06.2021 в 17:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.08.2021
В Перми завершено строительство ФОКа на улице Веденеева
Собственникам зданий в Перми необходимо до 31 декабря установить адресные таблички
В Прикамье введены новые ограничительные меры
С 7 по 30 августа изменится организация движения на улице Попова
Волейболист из Перми готовится к следующему сезону в новом клубе
Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» будет работать до 8 августа
В выходные на Компросе ограничат движение транспорта
В Перми отыскали памятник Михаилу Калинину
Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора частного дома престарелых "Добрые руки"
Как в Прикамье реализуются национальные проекты
В Прикамье обсудили меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса
В Перми перед судом предстанут четверо разбойников
В лесах Перми ведётся лесопатологическое обследование
На Нестюковском тракте произошла смертельная авария
Аграриям Прикамья возместят часть затрат на приобретение минеральных удобрений
Вторым компонентом вакцины «Спутник V» можно привиться в мобильном пункте в парке Горького
Краевое правительство утвердило ряд решений для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.08.2021
Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в Перми
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер
На Компросе произошли однотипные аварии
В Прикамье доставлена очередная партия вакцины «Спутник Лайт»
В Прикамье безработным помогают освоить новые профессии
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье введены новые ограничительные меры
С 7 по 30 августа изменится организация движения на улице Попова
Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» будет работать до 8 августа
В выходные на Компросе ограничат движение транспорта
В Перми отыскали памятник Михаилу Калинину
Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора частного дома престарелых "Добрые руки"
Как в Прикамье реализуются национальные проекты
Аграриям Прикамья возместят часть затрат на приобретение минеральных удобрений
Вторым компонентом вакцины «Спутник V» можно привиться в мобильном пункте в парке Горького
Краевое правительство утвердило ряд решений для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан
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