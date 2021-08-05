В Прикамье введены новые ограничительные меры

Сегодня, 5 августа, на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в Прикамье. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что власти делают всё возможное для сохранения жизни и здоровья жителей.

«В регионе идет активная вакцинация. Нам поступило более 610 тыс. комплектов вакцин, свыше 542 тыс. человек уже привились первым компонентом, более 396 тыс. из них полностью завершили курс иммунизации. Но число заболевших продолжает расти. По данным Минздрава, болезнь у тяжелых пациентов протекает сложнее, чем это было год назад. Необходимо делать всё, чтобы уберечь людей от заболевания, а также помочь нашей системе здравоохранения», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе ухудшается, более месяца регистрируется ежедневное увеличение суточного числа зараженных.

«За прошедшие сутки подтверждено 475 случаев коронавируса. Это самое высокое число за время пандемии, оно примерно на треть выше предельного показателя в пик заболеваемости в прошлом году. Причем ежедневный рост продолжается с середины июня. Сегодня на каждого нового выявленного больного приходится 6 контактных лиц. В ходе опросов люди сообщают, что с высокой вероятностью были инфицированы в местах массового скопления людей. При этом, несмотря на меры, принимаемые органами власти, жители Перми и края повсеместно в общественных местах нарушают масочный режим и другие меры безопасности», – сообщил Виталий Костарев.

По итогам обсуждения оперштабом принято решение ввести дополнительные ограничения, направленные на борьбу с COVID-19. В частности, на период выходных дней (суббота и воскресенье) приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров общей площадью более 8 тыс. кв. метров и всех организаций, находящихся в них, в том числе кинотеатров, фуд-кортов и организаций общественного питания, оказывающих услуги с условием доставки, либо самовывоза, за исключением компаний, осуществляющих торговлю продовольственными товарами. Данная мера распространяется на ТРК, расположенные в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском.

Также приостанавливается работа по оказанию экскурсионно-прогулочных услуг на маршрутах внутреннего водного транспорта продолжительностью менее 24 часов. Новые ограничения вступят в силу с момента опубликования соответствующего указа губернатора Пермского края и будут действовать до особого распоряжения оперштаба.

Кроме того, организаторам Пермского международного марафона, проведение которого запланировано на 4 сентября, поручено проработать вопрос о переносе спортивного мероприятия в связи со сложной эпидемической ситуацией в регионе. О новой дате события и сопутствующих организационных моментах дополнительно сообщит оргкомитет марафона.

Напомним, до особого распоряжения оперштаба в Прикамье ранее введены ограничения на проведение физкультурных, спортивных и культурных, и ряда других мероприятий. Запрещена работа заведений общественного питания (кафе, баров, ресторанов и т.п.) в период с 01.00 до 06.00 Жителям края необходимо соблюдать масочный режим – в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах, в помещениях банков, организаций, лифтах, парковках и других местах скопления людей.