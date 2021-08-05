С 7 по 30 августа изменится организация движения на улице Попова

7 августа в Перми стартует третий этап реконструкции улицы Попова. Теперь подрядчик планирует переустройство коммуникаций на перекрёстке с улицей Окулова по нечётной стороне.В связи с этим, с 7 по 30 августа в дополнение к уже введённому ограничению на участке от улицы Монастырской до улицы Петропавловской будет временно ограничено движение транспорта по улице Попова на участке от улицы Окулова до улицы Монастырской. Для движения будет закрыта половина проезжей части – две полосы по нечётной стороне улицы Попова. Движение всего транспорта по направлению от Коммунального моста к улице Петропавловской продолжится в объезд по улицам Окулова и Крисанова. Движение транспорта по улице Попова от улицы Петропавловской к Коммунальному мосту сохранится в полном объёме.Также с 7 до 30 августа будет временно закрыто движение по улице Монастырской на перекрёстке с улицей Попова. Движение на Коммунальный мост сохранится. Объезд закрытого перекрёстка будет возможен при движении в сторону Дзержинского района по улицам Ленина и Екатерининской. Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.Напомним, реконструкция улицы Попова стартовала 10 апреля. Часть работ по реконструкции уже выполнена: подрядная организация переустроила дождевую канализацию, построила новую кабельную канализацию под сети связи, готовы закладные детали наружного освещения, переустроены наружные сети канализации, дорожная одежда на участке от улицы Петропавловской до улицы Монастырской.