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С 7 по 30 августа изменится организация движения на улице Попова →
Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» будет работать до 8 августа
Татьяна Кузнецова: "Чаи очень хорошие. И для иммунитета, сказали. Мы вот выбрали: там, и липа, и шафран, и сафлор там есть".
Выбрать десерт можно напротив - в лавке Кубанских лакомств. Оригинальные по вкусовым качествам и составу, халва и щербет ещё и безвредны - приготовлены без сахара. На прилавках ярмарки «От Абхазии до Камчатки» натуральные, экологически чистые продукты из разных регионов России и СНГ. Среди изобилия стендов с мясной продукцией гурманы точно найдут, чем себя порадовать. Это, например, суджук, бастурма, сыровяленая конина и косуля в гранатовом соусе, мясо дикого фазана, оленина или легендарный хамон.Все деликатесы приправлены домашними рецептами. Всё дегустируем и покупаем только то, что по- настоящему понравится.
Знаменитые сыры из Адыгеи и Кубани станут удачным подарком ценителям хороших продуктов. Чтобы оттенить вкус кофе, виски или шампанского - 6 лет томят твёрдый сыр из козьего молока, на частной сыроварне в станице Тбилисская.
Для любителей рыбки по соседству расположились дары, привезённые с Камчатки. Король лососёвых - чавыча, белуга, сёмга - всего более 20 видов. Настоящие армянские сухофрукты вялят только в Араратской долине, - убеждает Сусанна Давтян.
Сусанна Давтян: "Молодой грецкий орех - мы его собираем, когда ещё зелёный. Там источник природного йода, сразу чернеет. Очень полезно для щитовидки, для иммунитета".
На ярмарке действует программа лояльности: покупатель может заполнить анкету и впоследствии получать скидку 10% на весь ассортимент.
Успеть оценить тонкий вкус фермерских деликатесов можно по 8 августа включительно, в павильоне рядом с "Пермской ярмаркой".
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