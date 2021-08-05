Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» будет работать до 8 августа

До 8 августа в Перми будет работать выставка «От Абхазии до Камчатки». Различные лакомства сюда привезли со всей страны.С прибаутками, к кадушкам с острой красной и пряной зелёной аджикой зазывает старший из братьев Харчвала - Алик. Аромат специй чаще притягивает мужчин. Женщин больше прельщают авторские купажи чая.Татьяна Кузнецова: "Чаи очень хорошие. И для иммунитета, сказали. Мы вот выбрали: там, и липа, и шафран, и сафлор там есть".Выбрать десерт можно напротив - в лавке Кубанских лакомств. Оригинальные по вкусовым качествам и составу, халва и щербет ещё и безвредны - приготовлены без сахара. На прилавках ярмарки «От Абхазии до Камчатки» натуральные, экологически чистые продукты из разных регионов России и СНГ. Среди изобилия стендов с мясной продукцией гурманы точно найдут, чем себя порадовать. Это, например, суджук, бастурма, сыровяленая конина и косуля в гранатовом соусе, мясо дикого фазана, оленина или легендарный хамон.Все деликатесы приправлены домашними рецептами. Всё дегустируем и покупаем только то, что по- настоящему понравится.Знаменитые сыры из Адыгеи и Кубани станут удачным подарком ценителям хороших продуктов. Чтобы оттенить вкус кофе, виски или шампанского - 6 лет томят твёрдый сыр из козьего молока, на частной сыроварне в станице Тбилисская.Для любителей рыбки по соседству расположились дары, привезённые с Камчатки. Король лососёвых - чавыча, белуга, сёмга - всего более 20 видов. Настоящие армянские сухофрукты вялят только в Араратской долине, - убеждает Сусанна Давтян.Сусанна Давтян: "Молодой грецкий орех - мы его собираем, когда ещё зелёный. Там источник природного йода, сразу чернеет. Очень полезно для щитовидки, для иммунитета".На ярмарке действует программа лояльности: покупатель может заполнить анкету и впоследствии получать скидку 10% на весь ассортимент.Успеть оценить тонкий вкус фермерских деликатесов можно по 8 августа включительно, в павильоне рядом с "Пермской ярмаркой".