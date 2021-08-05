В выходные на Компросе ограничат движение транспорта

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Также в данный период будет ограничено движение транспорта на перекрёстке улиц Пушкина и Комсомольского проспекта. При этом проезд автомобилей будет обеспечен, но изменится путь следования некоторых автобусных маршрутов.
В департаменте транспорта администрации Перми отмечают, что с 08:00 до 20:00 7 и 8 августа автобусы №3, №4, №30, №32, №36, №55, №67 и №77 от Центрального рынка будут следовать в объезд по улице Пушкина, Комсомольскому проспекту, улице Революции, Комсомольскому проспекту, улице Пушкина и далее по маршрутам следования.
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