Как в Прикамье реализуются национальные проекты

В краевом правительстве подвели промежуточные итоги реализации в Прикамье национальных проектов. В частности, благодаря им, в Кондратово открылся новый детский сад, а в Перми достраивают корпус 93-й школы.Розовые сандалии и такого же цвета юбка-пачка. Гардероб, как рассказала мама Любовь Ахмадеева, дочь Юля подбирала сама. И, похоже, балетный зал в новом детском саду «Акварелька» сыграл в этом вопросе свою роль.Любовь Ахмадеева: "Садик построен по инновационным технологиям, все современное".Детсад на 280 мест в Кондратово открылся в конце мая этого года. Строительство велось в рамках национального проекта «Демография». Оксана Талантова, заведующая МАДОУ «Кондратовский детский сад «Акварельки»: "В основе образовательной программы лежит в приоритетном направлении художественно-эстетический блок".Ещё один показательный пример – новый корпус 93-й пермской школы. Здесь был задействован нацпроект «Образование».На сегодняшний день в школе закончены строительно-монтажные и отделочные работы. По сути, идёт уборка. Вот уже готовый класс, чтобы не наследить, пришли в бахилах.За парты в просторных кабинетах здесь 1 сентября сядут четыре сотни школьников. Праздник не обойдется и без торжественной части – его проведут в современном актовом зале.Александр Бузмаков, начальник строительного участка: "Стены зала обшиты звукоизоляционным материалом, потолок так же, поэтому чувствуете, какая тут акустика".Итоги работы по нацпроектам за первое полугодие в Пермском крае были подведены на заседании координационного совета. Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что Прикамье на сегодняшний день является одним из лидеров по реализации задач, поставленных Президентом страны.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Порядка 30% федеральных и краевых бюджетных средств на сегодняшний момент, хоть и не любою это слово, освоены, но самое главное мы максимально жестко должны спрашивать с подрядчиков. Если есть недочеты, они должны быть устранены в рамках гарантийных обязательств".За выражением «реализация нацпроектов» стоит работа по расселению ветхого и аварийного жилья, строительства нового, приведение в порядок дворов и общественных пространств, приобретение передового медицинского оборудования, возведение фельдшерско-акушерских пунктов, детских садов и школы.Ирина Ивенских, депутат Законодательного собрания Пермского края: "На проект «Демография» финансирование увеличено в этом году на 3,5 млрд рублей. Важно, что это не абстрактные цифры, важно, что это абсолютно конкретные школы, площадки и детские сады и важно, что не только в краевой столице, но и в муниципалитетах края".В регионе действует 44 региональных и все 13 национальных проектов. Пермский край меняется, и работа по всем направлениям продолжается для того, чтобы жители Прикамья почувствовали позитивные изменения здесь и сейчас.