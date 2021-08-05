Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора частного дома престарелых "Добрые руки"
Само заведение было расположено в нежилом помещении с жуткими условиями внутри. Сейчас потерпевшими признаны 16 пенсионеров. Все они из этого дома были помещены в нормальные медицинские учреждения с квалифицированным персоналом.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Как в Прикамье реализуются национальные проекты
Аграриям Прикамья возместят часть затрат на приобретение минеральных удобрений
Вторым компонентом вакцины «Спутник V» можно привиться в мобильном пункте в парке Горького
Краевое правительство утвердило ряд решений для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.08.2021
Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в Перми
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер
На Компросе произошли однотипные аварии
В Прикамье доставлена очередная партия вакцины «Спутник Лайт»
В Прикамье безработным помогают освоить новые профессии
Добавить комментарий: