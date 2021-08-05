Аграриям Прикамья возместят часть затрат на приобретение минеральных удобрений
На заседании Правительства Пермского края 4 августа утверждено постановление, которым устанавливается порядок предоставления сельхозпроизводителям субсидий из бюджета Прикамья на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений.
Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, с помощью новой меры поддержки агропредприятия смогут возместить 30% затрат на покупку и внесение минеральных удобрений под зерновыми, зернобобовыми культурами, картофелем, овощами открытого грунта.
Заявки на получение мер поддержки можно будет подавать с 1 октября 2021 года. На этот год в региональном бюджете на выплаты предусмотрено 100,4 млн. руб.
Согласно утвержденному порядку предоставления субсидий, в текущем году субсидию смогут получит все, кто соответствует установленным параметрам, вне зависимости от способа покупки удобрений. С 2022 года появится новое требование: возместить затраты смогут только предприятия, осуществлял закупки через организованные торги на товарно-сырьевой бирже.
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