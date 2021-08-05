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Вторым компонентом вакцины «Спутник V» можно привиться в мобильном пункте в парке Горького
В Парке Горького, на площади возле ротонды, возобновил свою работу мобильный пункт по вакцинации от коронавируса. Он будет открыт 5 и 6 августа с 16.00 до 20.00 часов, но на прививку здесь ждут только тех, кому требуется поставить второй компонент препарата "Спутник V". Видимо, поэтому никаких очередей, как это было прежде, накануне не наблюдалось.
Поставить первый компонент вакцины от коронавируса всем желающим в Прикамье предлагают в поликлиниках по месту жительства, по предварительной записи. Однако появились сообщения, что записаться через сайт "Госуслуги" стало невозможно. В работе портала наблюдаются серьезные сбои. Судя по тексту на вкладке сайта, из-за недоступности информационных систем Минздрава России.
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