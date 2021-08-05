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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.08.2021

Вторым компонентом вакцины «Спутник V» можно привиться в мобильном пункте в парке Горького →

Краевое правительство утвердило ряд решений для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан

На заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина утверждены постановления, касающиеся перераспределения между территориями Прикамья субсидий на улучшение жилищных условий ветеранов, участников боевых действий, инвалидов и молодых семей.
Были перераспределены госсредства на единовременную денежную выплату для улучшения жилищных условий 5 ветеранам Великой Отечественной войны. Как пояснили в Министерстве социального развития Прикамья, внесенные изменения необходимы в связи с отсутствием получателей в ряде территорий – высвободившиеся средства были распределены между другими муниципальными образованиями, где существует потребность в выплатах. В результате, финансирование направлено в Пермь – для 3 человек, Ильинский и Осинский городские округа – для обеспечения жильем 1 ветерана в каждой территории.
Помимо этого, муниципальным образованиям региона направлены средства федерального бюджета на единовременную денежную выплату 72 инвалидам и 12 ветеранам боевых действий Пермского края.
Дополнительно в ходе заседания Правительства Прикамья принят порядок, определяющий перерасчет размера регионального жилищного свидетельства для молодых семей, реализовавших его в прошлом году. Напомним, данная выплата составляет 10% от рыночной стоимости квартир. Необходимость корректировки суммы соцподдержки возникла в связи с изменением стоимости 1 кв. метра жилья. Благодаря изменениям более 350 молодым семьям Пермского края будет предоставлена единовременная денежная выплата в общем объеме 1,9 млн. руб.

Опубликовано: 05.08.2021 в 08:45 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.08.2021

Вторым компонентом вакцины «Спутник V» можно привиться в мобильном пункте в парке Горького →

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