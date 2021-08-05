← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.08.2021
Вторым компонентом вакцины «Спутник V» можно привиться в мобильном пункте в парке Горького →
Краевое правительство утвердило ряд решений для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан
Были перераспределены госсредства на единовременную денежную выплату для улучшения жилищных условий 5 ветеранам Великой Отечественной войны. Как пояснили в Министерстве социального развития Прикамья, внесенные изменения необходимы в связи с отсутствием получателей в ряде территорий – высвободившиеся средства были распределены между другими муниципальными образованиями, где существует потребность в выплатах. В результате, финансирование направлено в Пермь – для 3 человек, Ильинский и Осинский городские округа – для обеспечения жильем 1 ветерана в каждой территории.
Помимо этого, муниципальным образованиям региона направлены средства федерального бюджета на единовременную денежную выплату 72 инвалидам и 12 ветеранам боевых действий Пермского края.
Дополнительно в ходе заседания Правительства Прикамья принят порядок, определяющий перерасчет размера регионального жилищного свидетельства для молодых семей, реализовавших его в прошлом году. Напомним, данная выплата составляет 10% от рыночной стоимости квартир. Необходимость корректировки суммы соцподдержки возникла в связи с изменением стоимости 1 кв. метра жилья. Благодаря изменениям более 350 молодым семьям Пермского края будет предоставлена единовременная денежная выплата в общем объеме 1,9 млн. руб.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.08.2021
Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в Перми
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер
На Компросе произошли однотипные аварии
В Прикамье доставлена очередная партия вакцины «Спутник Лайт»
В Прикамье безработным помогают освоить новые профессии
«Щит России» объединил журналистов со всей страны
В Данилиху льется зловонный ручей
В Прикамье усилят контроль за ремонтом дорог
Град с виноград: в МЧС предупредили о тропической жаре и грозах
Добавить комментарий: