В Прикамье безработным помогают освоить новые профессии

Служба занятости Пермского края объявила еще один набор для тех, кто хочет бесплатно обучиться новой профессии и гарантированно найти работу. На выбор - 200 различных направлений. Можно, например, стать ювелиром.Упорство и точность — главные критерии успеха в ювелирной работе, рассказывает студент курса профессиональной переподготовки Фирдаус Файзуллин. Спустя два месяца обучения мужчина уже создает изделия на уровне профессионала.Фирдаус Файзуллин: "Очень тонкая работа, все буквально собрано из таких мелких деталей".Примеры разные — от браслетов до обручальных колец.Последний этап изготовления изделия — полировка. При помощи специальной машины мастера доводят до блеска кольцо изнутри и снаружи.«Ювелирное дело» - одно из 200 направлений, по которым жители Прикамья могут получить востребованную профессию. Обучиться новой специальности сегодня может любой желающий.Ольга Балуева, учащийся Центра опережающей профессиональной подготовки: "Учиться интересно. Технологии и всему остальному обучают. Нам всё рассказывают".Обучение проходит на базе пермского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, в пермском политехе и в Центре опережающей профессиональной подготовки. После прохождения курса — гарантированное трудоустройство.Евгения Патракова, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки: "Доступны такие программы, как аппаратчик химического анализа, сварочные работы, поварское дело, ресторанный сервис".Курсы повышения квалификации уже прошли больше 150 человек. Сегодня служба занятости населения Прикамья объявляет новый набор. Процедура подачи заявки максимально простая.Марина Визе, заместитель министра социального развития Пермского края: "Жители Пермского края, желающие найти новую работу, повысить свою компетенцию в целях сохранения занятости, просто заходят на портал «Работа в России» и подают заявку на обучение. При этом они самостоятельно выбирают ту программу, которой они хотят обучиться".Главная цель проекта, по словам губернатора Дмитрия Махонина, — трудоустроить максимальное количество людей. Дать им возможности для реализации своих идей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы должны постоянно заниматься стимулированием и созданием рабочих мест и самое главное — должны вместе с предприятиями совместно заниматься тем, чтобы люди могли найти достойное место работы с достойной оплатой труда".Наглядный тому пример — студенты направления «Ювелирное дело». Многие из них уже знают, куда устроятся после экзамена, акто-то сам откроет свой бизнес.