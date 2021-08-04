В Прикамье доставлена очередная партия вакцины «Спутник Лайт»
Напомним, «Спутник Лайт» рекомендуется к применению лицам от 18 до 60 лет, ранее переболевшим COVID-19, а также для повторной вакцинации (ревакцинации). Прививку можно сделать не ранее чем через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции или прохождения первого курса иммунизации.
По данным специалистов Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 535,1 тыс. жителей. Из них 391,8 тыс. полностью завершили прививочный курс – им введены первый и второй компоненты.
Всего за период массовой иммунизации на территорию Пермского края поступило 610 001 комплекта вакцин. Из них 522 343 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 49 520 – «ЭпиВакКорона», 31 068 – «Спутник Лайт», 7 070 – «КовиВак».
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