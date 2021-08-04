«Щит России» объединил журналистов со всей страны
Яна Паустовская, корреспондент ГТРК «Ямал»: "В Перми я раньше не была, но очень хотела сюда попасть после того, как прочитала книгу «Сердце Пармы». Я уже за этот день успела многое посмотреть — вашу прекрасную набережную, арт-объект «Счастье не за горами», побывала в «Музее пермских древностей».В основе фильма Яны — фотография двух боевых товарищей, которым так и не суждено было увидеться. Но спустя десятилетия встретились и начали дружбу их потомки — из Казахстана и Ямала.
Всё это — как интерактивные страницы какого-то современного учебника по истории.
Алексей Корнев, корреспондент ГТРК «Белгород»: "Я сам по себе учитель истории, а уже потом журналист. И для меня принять участие в таком конкурсе, как «Щит России» - это долг, долг как профессионала, для каждого, я думаю, это хорошая ступень в карьерной лестнице". А это креатив телерадиокомпании «ДонТР» - флешмоб, посвящённый 60-летию полёта человека в космос.
Как создавались яркие кадры, подробно рассказывают журналисты и режиссёры. У участников фестиваля будет возможность лично узнать у коллег секреты самых интересных сюжетов и передач. Всего на конкурс в этом году поступил 341 материал.
Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, председатель организационного комитета фестиваля «Щит России»: "Вообще, фестиваль - это возможность пообщаться, обменяться опытом, посмотреть, что делают коллеги".Как отмечают члены жюри, больше стало материалов и о современной армии. На этих кадрах — самый востребованный самолёт российских ВВС - СУ-27. Фестиваль — возможность показать их всей России.
В этом году фестиваль проходит в онлайн и в офлайн форматах. Чтобы не нарушать противоэпидемические требования, в церемонии открытия одна группа гостей участвовала, находясь в студии, другая — в гостинице «Урал». Но все загадали желание возле пермского мишки - встретиться на мастер-классах.
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