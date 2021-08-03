← В Перми продолжается проект "Зарядка с чемпионом"
Ученики гимназии №2 приняли участие в съёмках фильма о приморских городах Китая →
В Прикамье потеплеет до +30 градусов
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← В Перми продолжается проект "Зарядка с чемпионом"
Ученики гимназии №2 приняли участие в съёмках фильма о приморских городах Китая →
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03.08.2021 в 13:05
30.07.2021 в 10:10
29.07.2021 в 12:50
29.07.2021 в 12:30
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18.06.2021 в 11:15
11.06.2021 в 17:00
Ученики гимназии №2 приняли участие в съёмках фильма о приморских городах Китая
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В Перми продолжается проект "Зарядка с чемпионом"
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.08.2021
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В Перми на улице Макаренко принудительно демонтируют 21 незаконный гараж
В Новоильинском по собакам стреляли из лука или арбалета
В школах Прикамья может появиться типовое меню
ПФР начал выплачивать по 10 тысяч рублей на школьников
В Красновишерском округе работали мобильные маммографы
В МЧС прокомментировали «хлопок» возле порохового завода
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.08.2021
С аллеи Компроса пропали железные фигуры
В МФЦ Прикамья начали принимать заявления на участие в Едином дне голосования по месту пребывания
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