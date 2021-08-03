В Перми продолжается проект "Зарядка с чемпионом"

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Опубликовано: 03.08.2021 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми на улице Макаренко принудительно демонтируют 21 незаконный гараж

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