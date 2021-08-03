Ученики гимназии №2 приняли участие в съёмках фильма о приморских городах Китая

Ученики гимназии №2 приняли участие в съёмках документального фильма крупнейшего информационного агентства КНР «Синьхуа» о приморских городах Китая. Одним из эпизодов картины «Навстречу к морю» станет онлайн-встреча пермских гимназистов и школьников города-побратима краевой столицы – Циндао, во время которой ребята на китайском языке рассказали о своём учебном заведении, любимых предметах и увлечениях.Светлана Альметова, учитель китайского языка МАОУ «Гимназия № 2»: "Китайцы нам тоже рассказали о своей культуре, о любимых блюдах. Это очень интересно. И мы, и они открыты этой дружбе, взаимодействию. Хотелось бы, чтобы наше сотрудничество продолжалось в дальнейшем".Во 2-й гимназии занятия по изучению восточных языков и культур проходят с 2010 года. При учреждении создан восточный центр «Кайдзэн», класс Конфуция, библиотека литературы на китайском языке, чайная комната, музей национальностей Китая. На территории установлены монумент «Дружба» и китайская традиционная «Пионовая беседка», переданная в дар Пермскому краю от провинции Цзянси.Людмила Суханова, директор МАОУ «Гимназия № 2»: "Онлайн-уроки для них это не ново, это постоянно работающая система. Ребята говорят, говорят хорошо. Китайские дети тоже узнают русскую культуру, изучают русский язык, а мы постигаем китайскую культуру и китайский язык".