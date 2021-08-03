Ученики гимназии №2 приняли участие в съёмках фильма о приморских городах Китая
Во 2-й гимназии занятия по изучению восточных языков и культур проходят с 2010 года. При учреждении создан восточный центр «Кайдзэн», класс Конфуция, библиотека литературы на китайском языке, чайная комната, музей национальностей Китая. На территории установлены монумент «Дружба» и китайская традиционная «Пионовая беседка», переданная в дар Пермскому краю от провинции Цзянси.
Людмила Суханова, директор МАОУ «Гимназия № 2»: "Онлайн-уроки для них это не ново, это постоянно работающая система. Ребята говорят, говорят хорошо. Китайские дети тоже узнают русскую культуру, изучают русский язык, а мы постигаем китайскую культуру и китайский язык".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье потеплеет до +30 градусов
В Перми продолжается проект "Зарядка с чемпионом"
В Перми на улице Макаренко принудительно демонтируют 21 незаконный гараж
В Новоильинском по собакам стреляли из лука или арбалета
В школах Прикамья может появиться типовое меню
ПФР начал выплачивать по 10 тысяч рублей на школьников
В Красновишерском округе работали мобильные маммографы
В МЧС прокомментировали «хлопок» возле порохового завода
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.08.2021
С аллеи Компроса пропали железные фигуры
Добавить комментарий: