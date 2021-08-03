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В Перми на улице Макаренко принудительно демонтируют 21 незаконный гараж
– Собственникам гаражей по улице Макаренко необходимо было добровольно демонтировать свои объекты. Специалисты администрации района размещали на объектах уведомления. К сожалению, в добровольном порядке не было демонтировано ни одного гаража. После этого было издано распоряжение главы администрации Мотовилихинского района, где были прописаны сроки принудительного демонтажа. С начала августа подрядчик приступил к сносу незаконных объектов на улице Макаренко, 28, – пояснили в отделе благоустройства администрации Мотовилихинского района.
Напомним, что принудительно демонтированные объекты вывозятся на место временного хранения, где будут храниться в течение 6 месяцев. Их выдадут владельцу после предъявления в территориальный орган документов, подтверждающих право на это имущество, а также он будет обязан возместить в бюджет затраты на проведение демонтажа.
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