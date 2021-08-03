В Перми на улице Макаренко принудительно демонтируют 21 незаконный гараж

Администрация Мотовилихинского района в начале августа приступила к принудительному демонтажу незаконно размещённых гаражей на улице Макаренко, 28. Всего планируется демонтировать 21 гараж.– Собственникам гаражей по улице Макаренко необходимо было добровольно демонтировать свои объекты. Специалисты администрации района размещали на объектах уведомления. К сожалению, в добровольном порядке не было демонтировано ни одного гаража. После этого было издано распоряжение главы администрации Мотовилихинского района, где были прописаны сроки принудительного демонтажа. С начала августа подрядчик приступил к сносу незаконных объектов на улице Макаренко, 28, – пояснили в отделе благоустройства администрации Мотовилихинского района.Напомним, что принудительно демонтированные объекты вывозятся на место временного хранения, где будут храниться в течение 6 месяцев. Их выдадут владельцу после предъявления в территориальный орган документов, подтверждающих право на это имущество, а также он будет обязан возместить в бюджет затраты на проведение демонтажа.