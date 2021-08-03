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В Новоильинском по собакам стреляли из лука или арбалета
Под присмотром хозяйки Марины Пыстоговой с хорошей кормёжкой 6-летний Грей идёт на поправку. В него попала самая настоящая стрела с железным наконечником. Пес шел по улице, истекал кровью.
Марина Пыстогова: "Прямо знаете, такая боевая стрела вот с таким треугольным наконечником".
Грей в тот вечер перелез через забор, сорвался с ошейника и пошёл гулять по посёлку. Откуда стали стрелять по собаке никто не видел, что было оружием - лук или арбалет - тоже никто не знает. Лечили пса у ветеринара.Все произошло на центральных улицах. На данный момент следов крови не видно. Но, по словам очевидцев, собака прошла со стрелой в теле не одну сотню метров. Таким образом пострадало два животных.
Тобик — бездомный пес, лает, но не кусает. Тоже жертва жестокого обращения. Стрела попала в спину. Его выходили жители сразу нескольких домов. Перевязали рану, кормили. Сейчас он выздоравливает. Между тем, у взрослых пока нет предположений, кто это мог быть. Либо местный, либо приезжий. Стреляли для забавы или из-за неприязни. Вопросов много, взволнованы все. Ведь охоту вели в самом центре посёлка.
Валентина Боярцина: "Может ведь и ребенок попасть в этот момент. Собака убежала, ребенок или человек, если в него попадёт 7 сантиметров стрела, это уже смертельно".У местной детворы есть предположение, что односельчанин мог поднять оружие на четвероногих.
"Может это дядя Андрей сделал. Он раньше и в нас стрелял солью. У него арбалеты, ружья".
По данному факту участковым полиции проводится проверка. Но, по словам зоозащитников, практика показывает, что виновные в таких нападениях в большинстве случаев остаются без наказания.Марьям Беляева, зоозащитник: "Заявление принимают, но по ним никто не работает. Проходит время и все это забывается, и граждане, которые убили животное или покалечили, они остаются безнаказанными".
Между тем, это уже не первое нападение. Ранее в Нытве неизвестные расстреляли кота, выпустив в него шесть пуль. А еще убили трех собак, которых знали и подкармливали горожане. Ладу, Белку и Графа нашли за городом, перед смертью над ними издевались.
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