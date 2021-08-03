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В школах Прикамья может появиться типовое меню
В школах Прикамья в начале нового учебного года может появиться типовое меню. Свое - для каждой территории. Сейчас его представляют на днях открытых дверей родителям. Они же участвуют в мониторинге качества питания. Меньше месяца до Дня знаний - и в школах время проверок. На приемке - полиция, МЧС, у санитарных врачей особое внимание на пищеблоки. Но, к примеру, заведующая столовой в гимназии №6 Любовь Юкина поручиться готова.
Любовь Юкина, заведующая столовой: "Питание у нас рациональное, витаминизированное".
Родители помнят, так было не всегда. Последний случай - отравление 13 учеников в пермской школе №7, сегодня скорее - редкость. Но несколькими годами ранее слово чрезвычайное в школьных ЧП впору было менять на рядовое.
Меры принимались. Одна из последних - к началу этого учебного года в крае может появиться единое типовое меню. Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: «Сейчас каждый район формирует единое меню исходя из запросов родителей, потребностей детей и организации учебного процесса».
Об особом внимании к школьным столовым говорит и тот факт, что правительственный час на последнем пленарном заседании Законодательного собрания целиком посвятили бесплатному горячему питанию. Горячие завтраки и обеды в крае получают все 145 тысяч учеников начальных классов. Тем, кто учится в первую смену, предоставляется горячий завтрак. Во вторую – такой же обед.
Сейчас меню представляют родителям на днях открытых дверей. Они же в этом году участвуют в мониторинге качества питания. С инициативой родительского контроля выступила депутат Законодательного собрания Ирина Ивенских. Ирина Ивенских, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Надо сказать, что родители активно подключаются к этому процессу, им действительно важно, как организовано питание, важно, что дети едят. Более того, родители являются нашими помощниками в вопросах, когда у ребят есть ряд заболеваний или ограничений в тех или иных продуктах. Нам действительно нужно подобрать для каждого ребенка правильное грамотное здоровое питание".
Вот так выглядит порядок доступа родителей в школьные столовые, разработанный федеральным Минпросвещением. Родители должны заявить о желании и войти в состав специальной комиссии.
Если жалобы все-таки есть, то не обязательно оббивать с ними пороги различных ведомств. Родители учеников первых-четвертых классов могут отправить отзыв через «Госуслуги». Ответ обещают максимум через 15 дней, как и соответствующую реакцию.
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