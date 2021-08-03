ПФР начал выплачивать по 10 тысяч рублей на школьников
Пенсионный фонд Пермского края начал единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет. Об этом объявили на специальной пресс-конференции. Перечисления в основном происходят автоматически, на карты родителей. Если этого не случилось, то подать заявление лично или через "Госуслуги" можно до 1 ноября.
Станислав Аврончук, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю: "Сегодня перечислили почти 3,5 млрд рублей на 344 тысячи школьников, проживающих в Пермском крае".
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