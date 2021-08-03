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В Красновишерском округе работали мобильные маммографы

На минувшей неделе передвижные рентгендиагностические машины Пермского краевого онкологического диспансера работали на территории Красновишерского городского округа. Благодаря приезду мобильных лабораторий местные жительницы смогли пройти скрининг молочных желез. Обследование проводилось женщинам, подлежащим диспансеризации в этом году, а также тем, кто стоит на учете в связи с заболеванием молочной железы или с подозрением на него. Один передвижной маммограф все 5 дней находился на территории поликлиники, где обследовали женщин из города. Второй комплекс один день работал на территории города в п. Нефтяники, затем выезжал на два дня в Верх-Язьву, где осматривали женщин из этого села, а также обслужили жительниц д. Бычина, поселков Цепел, Антипина, Северный Колчим, Паршаково. Подвоз пациенток больница осуществляла своими силами – машинами ФАПов. Один день маммограф стоял в п. Булатово, куда дополнительно подвозили женщин из Березовой Старицы.
Обследование в Красновишерске прошли 205 человек, на выезде – 186, всего – 391 человек. В марте текущего года мобильные маммографы также работали в этом городском округе, тогда диагностику прошли 419 женщин.
Описание снимков врачи-рентгенологи передают в поликлиники по месту прикрепления пациенток, и при необходимости их направляют на дополнительное обследование.

Опубликовано: 03.08.2021 в 09:39 в рубрике - Вести Пермь

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