В МЧС прокомментировали «хлопок» возле порохового завода
В социальных сетях опубликовали видео, зафиксировавшее нечто похожее на сильный взрыв, произошедший в районе Пермского порохового завода. Мощный столб огня, дыма и хлопок наблюдали и слышали многие жители в пятницу вечером. Однако на кадрах, случайно снятых с берега, запечатлен сам момент возгорания и появления огромного черного облака. По официальным заявлениям краевого МЧС, это были некие плановые работы, несмотря на весьма поздний час.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.08.2021
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