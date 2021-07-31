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По вопросам Александровского округа прошёл системный час у губернатора Прикамья
На сегодняшний день оборудование котельной Александровска морально устарело. Самый молодой экспонат 90-х годов. Работает уже больше 30 лет.
Тепловой комплекс обслуживает 120 многоквартирных и частных домов города. Это около 9 тысяч горожан.
Вопрос теплоснабжения стал ключевым на минувшем системном часе при губернаторе Дмитрии Махонине. Из-за высокого износа оборудования в Александровском округе регулярно происходили аварии. В прошлом году муниципалитет полностью выкупил у местного машиностроительного завода тепловой комплекс. Теперь предстоит большая работа по модернизации.
Ольга Лаврова, глава Александровского муниципального округа: "В настоящее время разрабатывается проект на разработку двух блочных котельных в городе. Земельные участки под котельные поставлены на кадастровый учет, подрядчиком планируется завершение работ в августе 2021 года и направление на государственную экспертизу".
В планах до 2023 года окончательно решить проблему теплоснабжения в Александровске. Вопрос лично на контроле у главы региона.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Работы очень много, хотелось, чтобы в рамках этих вопросов вы поработали с местной администрацией. Есть горизонт, за этот горизонт мы не должны уходить".
Помимо теплоснабжения, на системном часе были вопросы развития спорта, здравоохранения, трудоустройства в городе. Многие из них превратились в проблемы, которые необходимо решать оперативно. Жители ждут позитивных изменений здесь и сейчас.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Самое основное – министрам дано поручение по каждому направлению приоритетно поддерживать инициативы нового главы, чтобы люди увидели улучшения жизни. И в части благоустройства, относительно него поможем войти в федеральный проект".
Один из таких объектов – новый межшкольный стадион в Александровске с футбольным полем и воркаут площадкой. Он появится уже в следующем году.
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