Пермские доктора лечат от коронавируса месячную девочку

Как пишет портал 59.ru, в Перми на этой неделе в СOVID-корпус Краевой детской клинической больницы поступила месячная девочка, которая вместе с родителями и старшим братом находится на лечении. На данный момент маленькая пациентка проходит противовирусную терапию. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, жизни ребёнка ничего не угрожает.

По предварительным информации, инфекцию в дом принес старший ребенок, у которого болезнь проходила бессимптомно. Вскоре у младшего ребенка начался жидкий стул. После обращения в больницу был взят ПЦР-тест на коронавирус, который дал положительный результат. По словам пермских врачей, за весь период работы СOVID-корпуса на площадке детской клиники было зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирусом у детей в возрасте до года. Из них 35 — в 2020 году и два — в июле этого года.

