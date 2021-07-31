Пермские доктора лечат от коронавируса месячную девочку

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По предварительным информации, инфекцию в дом принес старший ребенок, у которого болезнь проходила бессимптомно. Вскоре у младшего ребенка начался жидкий стул. После обращения в больницу был взят ПЦР-тест на коронавирус, который дал положительный результат. По словам пермских врачей, за весь период работы СOVID-корпуса на площадке детской клиники было зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирусом у детей в возрасте до года. Из них 35 — в 2020 году и два — в июле этого года.
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