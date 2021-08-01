← По вопросам Александровского округа прошёл системный час у губернатора Прикамья
Полиция предупреждает пермяков о новой разновидности телефонного мошенничества →
В Перми состоятся бесплатные физкультурно-оздоровительные занятия для жителей
Утренняя зарядка с инструктором будет идти до конца сентября по понедельникам, средам и пятницам с 08:00 в сквере Розалии Землячки.
В Кировском районе в течение недели проходят тренировки по футболу, общей физической подготовке, скандинавской ходьбе и йоге.
Для жителей Индустриального района бесплатные тренировки проводятся на открытом воздухе под руководством опытных инструкторов три раза в неделю, их продолжительность – более часа.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
По вопросам Александровского округа прошёл системный час у губернатора Прикамья
Пермские доктора лечат от коронавируса месячную девочку
Синоптики подвели итоги июля и дали прогноз на август в Пермском крае
В Перми будут делать лекарство от коронавируса
В Лысьвенском городском парке качель сорвалась с петель
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.07.2021
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
В центре Перми на тротуары и дорогу смыло чернозем с клумб
В Оханском районе завершены палеонтологические раскопки
Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» - рай для гурмана
Добавить комментарий: