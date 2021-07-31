← В Перми будут делать лекарство от коронавируса
Синоптики подвели итоги июля и дали прогноз на август в Пермском крае
Погода в июле не отклонялась от климатических норм, если не считать осадков – в некоторых районах количество их достигло 150% от месячной нормы, а в Перми составило 160%. Возможно, июль был самым комфортным месяцем этого лета, считают специалисты.
По словам метеорологов, в августе дневная температура будет оставаться комфортной, но ночью придётся одеваться потеплее, поскольку ночные выхолаживания усиливаются день ото дня. Календарная продолжительность лета в Прикамье уже исчерпана, но в августе тоже будет тепло – температура воздуха в этом месяце ожидается на 1-1,5 градусов выше нормы.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми будут делать лекарство от коронавируса
В Лысьвенском городском парке качель сорвалась с петель
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.07.2021
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
В центре Перми на тротуары и дорогу смыло чернозем с клумб
В Оханском районе завершены палеонтологические раскопки
Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» - рай для гурмана
Вместо ливневки - канава. Как загрязняют Мотовилихинский пруд
В Пермском зоопарке отметят День тигра
Впервые с начала пандемии в Прикамье за сутки выявлено 450 случаев коронавируса
Добавить комментарий: