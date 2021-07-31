В Перми будут делать лекарство от коронавируса

Лекарство от коронавируса — Ковид-глобулин — будут делать в Перми. К этому готово все необходимое и фармацевты ждут только отмашки, чтобы начать промышленное производство. Впереди две последние фазы клинических испытаний, но перспективы самые оптимистичные.На специализированном хроматографе происходит модернизация процесса очистки иммуноглобулина - того самого вещества, которое может спасти человека, уже заболевшего Ковидом. Готовый препарат Ковид-глобулин уже разработан, но научные изыскания в этом области не останавливаются ни на минуту.Григорий Кебанов, младший научный сотрудник Пермского филиала фармацевтического предприятия Госкорпорации Ростех: "Конкретно меня не коснулось данное заболевание, но чувствуется ответственность. Несмотря на то, что препарат уже разработан, мы продолжаем его совершенствовать, и работы не останавливаются в этом направлении".На том же хроматограф, только уже не в научной лаборатории, а на промышленном производстве. Делается то же самое, но в масштабе один к тысяче. Впрочем, это только один из десятка сложнейших этапов изготовления лекарства, разработанного, в том числе пермскими учеными.Лариса Волкова, начальник цеха иммуноглобулина Пермского филиала фармацевтического предприятия Госкорпорации Ростех: "Продукт этот патентованный, технология довольно сложная многоэтапная и довольно таки длительная. Получение любой серии любого иммуноглобулина, как правило, занимает не меньше месяца".В отличие от вакцины Ковид-глобулин предназначен для тех, кто уже заболел. Он точно также содержит антитела против коронавируса. Препарат уже прошел первую фазу клинических испытаний впереди еще вторая и третья, и результаты пока обнадеживающие.Александр Иванов, ведущий научный сотрудник Пермского филиала фармацевтического предприятия Госкорпорации Ростех: "Применение данного препарата оно ограничено, мы проходим вторую и третью фазу клинических исследований, и производится как раз препарат именно для тех исследований, которые сейчас идут".При этом возможности пермского предприятия куда больше. Как только будут готовы результаты испытаний, производство можно будет развернуть на полную мощность.Препарат Ковид-глобулин делается из крови человека. В год пермское предприятие может переработать 15 тонн плазмы специфической, с титром ковид-19. Хранится это все в специальном холодильнике, при температуре минус 32 градуса.И это еще одна проблема — 15 тонн плазмы — это в среднем 30 тысяч доноров, причем с наличием антител. Лекарство при этом сможет спасти жизни 10-15 тысяч пациентов и здесь сомнений уже не возникает.