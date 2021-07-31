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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.07.2021

В Перми будут делать лекарство от коронавируса →

В Лысьвенском городском парке качель сорвалась с петель

В Лысьве, в городском парке, качель сорвалась с петель, в это время на ней находились две девочки. Одна из них упала на голову и, очевидно, получила какие-то травмы. Хотя позже с помощью друзей смогла подняться и уйти. Видео размещено на странице Лысьвенской администрации в социальной сети ВКонтакте. При этом автор сообщения взывает к горожанам с просьбой не портить муниципальное имущество, расценивая действия подростков как хулиганство. Ребята действительно сильно раскачали качель. Но вот от чего на самом деле оторвалось крепление, еще надо выяснить. Вряд ли от веса двух девочек-подростков, при том, что сиденье рассчитано минимум на четверых человек.

Опубликовано: 31.07.2021 в 09:30 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.07.2021

В Перми будут делать лекарство от коронавируса →

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