В Лысьвенском городском парке качель сорвалась с петель
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.07.2021
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
В центре Перми на тротуары и дорогу смыло чернозем с клумб
В Оханском районе завершены палеонтологические раскопки
Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» - рай для гурмана
Вместо ливневки - канава. Как загрязняют Мотовилихинский пруд
В Пермском зоопарке отметят День тигра
Впервые с начала пандемии в Прикамье за сутки выявлено 450 случаев коронавируса
В Перми будет временно закрыто движение по улице Маршала Жукова
Военный комиссариат Пермского края проводит отбор в мобилизационный людской резерв
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