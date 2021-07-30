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Военный комиссариат Пермского края проводит отбор в мобилизационный людской резерв
Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином Российской Федерации, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание:
- солдат, сержант, прапорщик – до 40 лет;
- младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, капитан-лейтенант– до 47 лет;
- майор, капитан 3 ранга, подполковник, капитан 2 ранга – до 52 лет;
- полковник, капитан 1 ранга – до 57 лет; имеющие А, Б категорию годности.
Телефон рабочей группы для справок: 8 (342) 217-55-00 - военный комиссариат Пермского края.
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