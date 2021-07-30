В Перми будет временно закрыто движение по улице Маршала Жукова

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Напомним, после окончания работ будет построен новый участок улицы Маршала Жукова. Новая дорога должна связать улицу Спешилова с медицинским кластером в Камской долине, где находится Пермский краевой перинатальный центр и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова.
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