В Прикамье доставлено более 25 тысяч комплектов «Спутник V»

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По данным специалистов Министерства здравоохранения Пермского края, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 509,3 тыс. жителей. Из них 365,5 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты.
Всего за период массовой иммунизации на территорию Пермского края поступил 592 201 комплект вакцин. Из них 522 343 – «Спутник V», 49 520 – «ЭпиВакКорона», 13 268 – «Спутник Лайт», 7 070 – «КовиВак».
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