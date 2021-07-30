Энергетики проводят масштабное обновление теплосети на улице Пионерская

Энергетики компаний «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» проводят масштабное обновление теплосети на улице Пионерская в Перми. Это один из ключевых объектов ремонтного сезона. Здесь выполняется перекладка теплопроводов большого диаметра сразу в трех направлениях: улица Седова, улица Тимирязева, улица Куйбышева. При чём на участке от улицы Глеба Успенского до Полины Осипенко работы почти завершены. Всего будет проложено более 1200 метров трубы в современной сверхпрочной тепло изоляции, которые повысят качество услуг теплоснабжения для людей.Подготовка к зиме осуществляется по Регуляторному соглашению, заключенному между краевым правительством и Пермским филиалом «Т Плюс». За 15 лет в Перми будет реконструировано 406 км теплосетей во всех районах. В повышение надежности теплоснабжения Перми вложат более 28 млрд рублей. В свою очередь, энергетики просят вовремя оплачивать услуги отопления и горячеговодоснабжения.Владислав Маслов, заместитель главного инженера Пермских тепловых сетей ООО «Пермская сетевая компания»: «Для людей это будет продолжительная эксплуатация, то есть на протяжении 50 лет мы сюда не будем с раскопками заходить. За период подготовки тепловых сетей к отопительному сезону 21-22 года ПСК заменит порядка 50км трубопроводов.»