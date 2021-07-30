Энергетики проводят масштабное обновление теплосети на улице Пионерская

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Подготовка к зиме осуществляется по Регуляторному соглашению, заключенному между краевым правительством и Пермским филиалом «Т Плюс». За 15 лет в Перми будет реконструировано 406 км теплосетей во всех районах. В повышение надежности теплоснабжения Перми вложат более 28 млрд рублей. В свою очередь, энергетики просят вовремя оплачивать услуги отопления и горячего
водоснабжения.Владислав Маслов, заместитель главного инженера Пермских тепловых сетей ООО «Пермская сетевая компания»: «Для людей это будет продолжительная эксплуатация, то есть на протяжении 50 лет мы сюда не будем с раскопками заходить. За период подготовки тепловых сетей к отопительному сезону 21-22 года ПСК заменит порядка 50км трубопроводов.»
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