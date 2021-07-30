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В МФЦ Прикамья со 2 августа стартует прием заявок от сельхозпроизводителей на получение субсидий
Со 2 августа в многофункциональных центрах Пермского края будут принимать заявки от сельхозпроизводителей на возмещение части затрат по уплате первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение сельхозтехники. С заявлением о предоставлении государственной поддержки могут обратиться сельскохозяйственные товаропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса, организации, осуществляющие переработку сельхозпродукции и структур потребительской кооперации.
Аграрии смогут подать заявку на получение субсидии в любом филиале «Мои Документы» Пермского края. При этом обратиться в МФЦ по-прежнему можно только по предварительной записи.
«Записаться на прием сельхозпроизводители могут уже сегодня. Для этого необходимо обратиться в контактный центр по единому номеру телефона: 8-800-23-43-275. Также осуществить запись можно через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн» и с помощью специального сервиса на официальном сайте учреждения», – рассказали в пресс-службе МФЦ.
Порядок оказания услуги в центрах «Мои Документы» максимально упрощен. Специалисты формируют пакет документов, предоставленных заявителем, а затем передают его в региональный Минсельхозпрод. Информация о сельхозпроизводителях, включенных в программу по субсидированию, размещается на сайте ведомства.
В МФЦ призывают аграриев не затягивать с обращением, поскольку прием заявок на предоставление субсидий продлится до 31 августа включительно.
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