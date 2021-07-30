← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.07.2021
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Минздрав подтвердил информацию о временной приостановке оказания некоторых видов плановой медпомощи
В Минздраве Пермского края официально подтвердили информацию о временной приостановке оказания некоторых видов плановой медицинской помощи, в том числе госпитализации. В ведомстве подчеркивают, что речь идет не о строгом запрете, а о рекомендации переносить сроки плановой помощи на более позднее время, если это возможно. Данная мера связана с перепрофилированием части коечного фонда под нужды лечения COVID-19. В связи с этим производится и перегруппировка медицинского персонала.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.07.2021
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.07.2021
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