«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.07.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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29.07.2021 в 12:50
29.07.2021 в 12:30
29.07.2021 в 09:32
29.07.2021 в 09:00
28.07.2021 в 11:24
23.07.2021 в 11:55
18.06.2021 в 11:15
11.06.2021 в 17:00
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:34
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.07.2021
Региональную поддержку на покупку школьной и спортивной формы получат более 46 тысяч детей
Отдых на Кипре: Олимп, цитрусовые рощи и лазурное море
На территории краевой клинической больницы работает мобильный маммограф
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются грозы и сильный ветер
Край готовится к проведению сельскохозяйственной микропереписи
"Зов Пармы" переносится на неопределенное время
В Перми задержана группа сутенеров и проституток
К сентябрю еще около двух тысяч жителей Пермского края будут обеспечены сотовой связью
Парк Горького приглашает на «Зарядку с чемпионом»
В Перми открывается ярмарка «От Абхазии до Камчатки»
В 2021 году благоустроят 300 общественных и дворовых территорий в 46 муниципалитетах
"Сорняки прекрасные": в Перми открылась уникальная ландшафтная выставка
Однокомпонентный «Спутник Лайт» рекомендован для ревакцинации и тем, кто полгода назад переболел COVD-19
Операция по подъему затонувшего катера «Ласточка» пока не увенчалась успехом
В Пермском районе возможностей для занятия спортом станет больше
В 2024 году «Точки роста» появятся в 286 сельских школах Прикамья
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.07.2021
За две недели вертолет санавиации совершил 5 вылетов для эвакуации пациентов
В Прикамье завершилось строительство двух проблемных домов
Прикамский умелец построил мини-завод по производству хвойных масел
Благодаря точкам с бесплатным Wi-Fi-доступом жители края за полгода скачали 273,6 Тб
Росавиация расторгла контракт с подрядчиком, проводившим реконструкцию перрона аэровокзала
Роспотребнадзор забраковал качество воды в Мотовилихинском пруду
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На территории краевой клинической больницы работает мобильный маммограф
В Перми открывается ярмарка «От Абхазии до Камчатки»
В 2021 году благоустроят 300 общественных и дворовых территорий в 46 муниципалитетах
"Сорняки прекрасные": в Перми открылась уникальная ландшафтная выставка
Однокомпонентный «Спутник Лайт» рекомендован для ревакцинации и тем, кто полгода назад переболел COVD-19
Операция по подъему затонувшего катера «Ласточка» пока не увенчалась успехом
В Пермском районе возможностей для занятия спортом станет больше
В 2024 году «Точки роста» появятся в 286 сельских школах Прикамья
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.07.2021
За две недели вертолет санавиации совершил 5 вылетов для эвакуации пациентов
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