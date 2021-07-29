На территории краевой клинической больницы работает мобильный маммограф

В Перми на территории краевой клинической больницы работает мобильный рентген-диагностический комплекс краевого онкодиспансера. За две недели маммографию пройдут более 800 человек. Это более половины женского персонала больницы - врачи, медсестры, фельдшеры и представители других, немедицинских профессий, работающие в клинике.Такая «мобильная» диагностика проводилась в клинике 2 года назад, и у нескольких десятков женщин были выявлены отклонения от нормы. Все они были направлены на дополнительное обследование в онкодиспансер и уже прошли лечение.Оборудование для Пермского краевого онкологического диспансера было приобретено в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нац проекта «Здравоохранение».