На территории краевой клинической больницы работает мобильный маммограф
Такая «мобильная» диагностика проводилась в клинике 2 года назад, и у нескольких десятков женщин были выявлены отклонения от нормы. Все они были направлены на дополнительное обследование в онкодиспансер и уже прошли лечение.
Оборудование для Пермского краевого онкологического диспансера было приобретено в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нац проекта «Здравоохранение».
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