В Перми открывается ярмарка «От Абхазии до Камчатки»

«От Абхазии до Камчатки» — полюбившаяся пермякам ярмарка уникальных домашних продуктов откроет свою работу завтра в уличном павильоне возле Пермской ярмарки. Представленные здесь деликатесы привезены с маленьких семейных ферм и приготовлены по старинным рецептам. Уверенность производителей в качестве и вкусе своей продукции подкреплена приятной традицией ярмарки - дегустировать всё, прежде чем принять решение о покупке.Ароматные специи, сванская соль, бочковая аджика, ткемали превратят даже рядовое блюдо в изысканный деликатес. На прилавках выставки гурманы найдут: молодые и выдержанные сыры Кубани и Адыгеи - сулугуни и чечил, соленые, копченые, с пряностями из домашнего козьего молока. По старинным семейным рецептам приготовлены мясные деликатесы. Дары Дальнего востока во всем великолепии: рыба домашнего копчения, изобилие икры. А ещё душистый краснодарский чай, крымские сладости, армянские вяленые фрукты и многое другое, приправленное историями и авторскими рецептами.
На ярмарке действует программа лояльности - совершая покупку, можно заполнить анкету и в следующий приезд ярмарки придёт смс-приглашение с гарантированной скидкой 10% на весь ассортимент. Почувствовать колорит южного рынка «От Абхазии до Камчатки» можно в Перми до 8 августа включительно.
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