В 2021 году благоустроят 300 общественных и дворовых территорий в 46 муниципалитетах

У чиновников разных уровней и общественных контролеров наступила горячая пора. Объекты благоустройства - а их по краю три сотни, что обустраиваются по нацпроекту "Жилье и городская среда" - уже в высокой стадии готовности. Следить надо, чтобы подрядчик чего-нибудь не перепутал или на чем-нибудь не сэкономил. Позже ошибки исправить будет сложно. На Совете глав муниципалитетов Прикамья губернатор Дмитрий Махонин и местным мэрам напомнил об их персональной ответственности.Виктория Шмакова: "Здесь будет находиться символ нашего города - единорог".Вот тот самый единорог, его установят в центре нового парка. Так решили сами жители Лысьвы, Виктория Шмакова в их числе.Виктория Шмакова: "Ты действительно в этом принимаешь участие, понимаешь, что это делается для тебя, и очень хочется, чтобы жители города это берегли". Парк благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».Что будет в новом парке, жители Лысьвы выбирали сами. К примеру, появится специальная площадка для выгула собак.Всего по программе в 2021 году запланировано благоустроить 300 объектов в 46 муниципалитетах. Это общественные и дворовые территории. На это из бюджетов разных уровней выделено более миллиарда рублей. Пермский край меняется, и люди должны чувствовать позитивные изменения здесь и сейчас.Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ: "Отрадно, что этот проект нашёл положительный отклик у наших жителей. Год от года растёт число поданных заявок. Жители активно участвуют в предварительном обсуждении проектов, а потом непосредственно в самом контроле".Сейчас задача эффективно реализовать выделенные деньги. Ведь существует целый ряд проблем, которые обсудили на совете глав при губернаторе Прикамья. Вот основные из них: некачественные материалы, используемые при строительстве, недобросовестные подрядчики и даже ошибки в дизайн-проектах. Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов контролировать все от создания дизайн проектов до используемых материалов и качества выполняемых работ. Новые объекты должны прослужить долгое время и соответствовать тому, что люди выбрали.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Изменение комфортной городской среды — это то, на что жители обращают внимание больше всего. Дворы, улицы, пространства. Если мы делаем некачественно работу, то это вызывает вопросы у населения".В Лысьве новый парк должны благоустроить до конца августа. Он располагается рядом с детским парком, который сделали в прошлом году, так же по федеральному проекту. Он уже стал местом для отдыха взрослых и детей.