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В 2021 году благоустроят 300 общественных и дворовых территорий в 46 муниципалитетах
Вот тот самый единорог, его установят в центре нового парка. Так решили сами жители Лысьвы, Виктория Шмакова в их числе.
Виктория Шмакова: "Ты действительно в этом принимаешь участие, понимаешь, что это делается для тебя, и очень хочется, чтобы жители города это берегли". Парк благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Что будет в новом парке, жители Лысьвы выбирали сами. К примеру, появится специальная площадка для выгула собак.
Всего по программе в 2021 году запланировано благоустроить 300 объектов в 46 муниципалитетах. Это общественные и дворовые территории. На это из бюджетов разных уровней выделено более миллиарда рублей. Пермский край меняется, и люди должны чувствовать позитивные изменения здесь и сейчас.
Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ: "Отрадно, что этот проект нашёл положительный отклик у наших жителей. Год от года растёт число поданных заявок. Жители активно участвуют в предварительном обсуждении проектов, а потом непосредственно в самом контроле".Сейчас задача эффективно реализовать выделенные деньги. Ведь существует целый ряд проблем, которые обсудили на совете глав при губернаторе Прикамья. Вот основные из них: некачественные материалы, используемые при строительстве, недобросовестные подрядчики и даже ошибки в дизайн-проектах. Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов контролировать все от создания дизайн проектов до используемых материалов и качества выполняемых работ. Новые объекты должны прослужить долгое время и соответствовать тому, что люди выбрали.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Изменение комфортной городской среды — это то, на что жители обращают внимание больше всего. Дворы, улицы, пространства. Если мы делаем некачественно работу, то это вызывает вопросы у населения".
В Лысьве новый парк должны благоустроить до конца августа. Он располагается рядом с детским парком, который сделали в прошлом году, так же по федеральному проекту. Он уже стал местом для отдыха взрослых и детей.
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