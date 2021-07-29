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"Сорняки прекрасные": в Перми открылась уникальная ландшафтная выставка
"У нас дом в деревне. И эти сорняки прямо как у нас в деревне! Названия не все знаем. Сейчас изучим и будем с ними бороться".
Для ознакомления - более 200 сортов дикорастущих растений. Сорняки были взяты с обочин, пустошей и лугов Пермского края и перенесены на территорию завода. Неслучайно в начале своей экскурсии ландшафтный дизайнер Елена Остальцова приглашает участников обратить внимание на простой газон.
Елена Остальцева, ландшафтный дизайнер: "Просто хотим сказать, что, если в городе газоны не косить, можно будет наблюдать в городе цветение луговых цветов очень красивых, не просто рудеральных сорняков. Васильки, фригийский шершавый".Разнообразие богатой прикамской флоры дизайнеры обыграли в экспозициях «Пыльная быль», «Зёрна жизни», «Что посеешь, то и пожнёшь». На маршруте экскурсантов встречается также экстерьерная выставка редких и охраняемых растений Пермского края. За теми, что в «Красной книге», не таясь, выглядывают совершенно обыденные. Например, щавель курчавый.
«Сорняки прекрасные» на заводе Шпагина - это история о красоте и совершенстве того, что мы обычно не замечаем. В подчёркнуто урбанистическом пространстве ландшафтные дизайнеры создали 7 цветочных композиций из сорняков!«Съешь меня»: призывает амаранта хлебная с красными и зелёными листочками в десертной пиалке.
Заключена в клетку с колючей проволокой «Красота опасная». Стоящие на страже волонтёры напоминают: на ландыш, лютик и зверобой можно смотреть, а руками трогать нет. Для привала и фотосессии достаточно других зон, например, живописные шалаши в экспозиции «Корни».Узнать наконец-то, как по-научному называются сорняки, помогают эко-таблички. «Сорняки прекрасные» - по факту, целый фестиваль. В программе: модные показы, танцевальные перформансы, концерты вокалистов. Все события проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора, на них необходима предварительная регистрация. Заново открывать для себя красоту дикоросов можно до конца недели.
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