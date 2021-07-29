Однокомпонентный «Спутник Лайт» рекомендован для ревакцинации и тем, кто полгода назад переболел COVD-19
Кроме того, вместе со «Спутник Лайт» в Пермь привезена и небольшая партия «КовиВак» - всего 2340 доз. Это уже двухкомпонентный препарат, и его в особых случаях назначает врач.
Основной вакциной, самой эффективной и проверенной, остается «Спутник V».
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