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Операция по подъему затонувшего катера «Ласточка» пока не увенчалась успехом
У технического причала близ Красавинского моста в Перми вторые сутки продолжается операция по подъему затонувшего катера «Ласточка». Вытащить на берег его хотели еще во вторник, но не получилось и в среду. Самое плохое при этом то, что из баков судна в Каму продолжает выливаться дизельное топливо. 120-тонный кран делает очередную попытку. Специалисты грузовой компании пытаются поднять катер "Ласточку" со дна реки Кама. Раньше катер перевозил людей и грузы. Сегодня сам стал тяжкой ношей.
По словам специалистов, всё усугубляется не только весом маломерного судна - оно составляет 25 тонн - но также и огромным количеством воды, которая полностью заполонила пространство трюма.
Выкачивают её водолазы при помощи специальных насосных помп. Работать приходится при нулевой видимости.
Денис Михалёв, руководитель водолазной спасательной группы: "Из носовой части уже выкачали всю воду, она у нас теперь сухая, сейчас будем то же самое делать с кормой". Затонуло судно во вторник. В момент ЧП оно стояло у технологического причала на ремонте. Причины происшествия сейчас выясняют сотрудники транспортной прокуратуры.
Сергей Шитов, транспортный прокурор г. Перми: "В ходе проверки будет дана оценка, как действиям собственника, так и служб, которые сейчас находятся на месте".
Рядом разлив топлива. Сейчас зараженная территория огорожена специальными бонами. Ущерб экологии ещё предстоит оценить специалистам.Николай Максимович, зам. директора по научной работе Естественнонаучного института ПГНИУ: "Боновые ограждения снимают часть загрязнения. Но то, что растворяется в воде - боны ведь этого не задерживают. С этим очень сложно бороться - с тем, что попадает в донные отложения. Это длительный источник загрязнений. Нужно как можно быстрее поднимать судно".
В этот раз техника не справилась. Корабль лежит на большом расстоянии от берега. Как итог - грузоподъемность крана не выдерживает, говорят специалисты.Денис Михалёв, руководитель водолазной спасательной группы: "С собственником будем разрабатывать какой-то другой план подъема, есть разные другие способы. Мы сейчас должны сделать обследование, какие отсеки можно герметизировать и откачать воду, не прибегая к помощи подъемных сооружений".
Оплачивать работы экстренных служб придется собственнику судна. Отвечать необходимо будет и перед законом. В зависимости от результатов экологической экспертизы ответственность может быть как административной, так и уголовной.
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