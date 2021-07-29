В Пермском районе возможностей для занятия спортом станет больше

Уже к 15 августа в Кондратово должен завершиться ремонт спортзала местной средней школы, а в деревне Петровка Пермского района в сентябре первых спортсменов примет физкультурно-оздоровительный комплекс. Новая автоматическая станция, по словам Андрея Иванова, умеет и штукатурить, и шпаклевать, и красить, так что для ремонта целого спортзала трех рабочих теперь вполне достаточно. А ведь еще несколько лет назад для этого требовалась бригада в 10 человек и пара месяцев работы.

Андрей Иванов, консультант УКС Пермского муниципального района: "Экономия по времени, качество просто великолепно, ровность и гладкость стен".

Спортзал Кондратовской средней школы капитального ремонта не видел со дня постройки. Теперь благодаря применению современных технологий и качественного инвентаря возможностей для занятия спортом значительно прибавится.

Елена Каменских, директор Кондратовской средней школы: "Конечно, мы очень ждем, что наш спортивный зал будет современным, будет соответствовать всем требованиям, позволит и вести уроки на другом уровне, позволит дополнительно заниматься ребятам".Программа «Детский спорт» в рамках национального проекта «Образование» в первую очередь позволяет привести в порядок спортзалы в сельских школах. Только в этом году к сентябрю обещают закончить ремонты в четырех территориях.

Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы, координатор проекта «Детский спорт» в ПФО: "Всего за годы реализации этого проекта у нас в более, чем в 40 территориях края, порядка 65 школьных спортивных залов было отремонтировано. Школы получают современные спортивные залы, где сразу же организуются спортивные клубы".

Другое новое направление - это строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Это значительно больше, чем межшкольный стадион, он включает в себя тренажеры и сразу несколько площадок для занятия спортом. В этом году их строится два - в Перми и деревне Петровка.

Владимир Худорожков, директор ДЮСШ «Вихрь»: "Существенно качество тренировок изменится, одно дело тренироваться на таком поле, другое дело - по хорошему покрытию". Главный плюс при строительстве новых спортивных сооружений на селе, что здесь, по сути, можно сформировать новый центр. Рядом школа, дом культуры, теперь еще и стадион. Найдется место и для трибун, на которых будут сидеть болельщики во время проведения соревнований.

Губернатор Дмитрий Махонин в свою очередь также не раз подчеркивал необходимость развития массового спорта. Причем для людей это важно сделать не завтра, а здесь и сейчас.

Марина Зиннер, заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края: "Основная наша задача - привлечение к систематическим занятиям спортом всего населения. Не только детей, но и людей всех возрастов. Здесь каждый может выбрать себе по душе занятие тем или иным видом спорта".

Ремонт спортзала в Кондратово обещают закончить уже к 15 августа. В Петровке для масштабного открытого стадиона времени потребуется чуть больше. Впрочем, и здесь первый футбольный матч уже наметили на середину сентября.