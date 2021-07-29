В 2024 году «Точки роста» появятся в 286 сельских школах Прикамья

Минпросвещения России одобрил заявки Пермского края на предоставление федеральной субсидии в 2024 году на открытие центров дополнительного образования и оснащение школ современным оборудованием.

По итогам конкурсного отбора через три года в регионе благодаря нацпроекту «Образование» откроются 286 центров образованияестественно-научной и технологическойнаправленностей «Точка роста», два центра цифрового образования IT-куб, один школьный Кванториум. Кроме того, в 118 школахПермского края будет поставлено современное цифровое оборудование в рамках проекта «Цифровая образовательная среда».

До 2023 года в крае планируется открывать ежегодно 14 «Точек роста». В предстоящем учебном году они откроются в сельских населенных пунктах в Александровском, Осинском, Чайковском, Чердынском, Суксунском, Гайнском, Еловском, Кишертском, Косинском, Сивинском, Уинском, Частинском, Юсьвинском округах и Большесосновском районе.

В Точках роста ребята могут заниматься на современном оборудовании, работать в медиазоне, шахматной гостиной. Также благодаря закупаемой технике привычные всем уроки, например, ОБЖ здесь проходят по-новому, с использованием различных тренажеров-манекенов, наборов имитаторов травм и поражений.