← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.07.2021
В Пермском районе возможностей для занятия спортом станет больше →
В 2024 году «Точки роста» появятся в 286 сельских школах Прикамья
Минпросвещения России одобрил заявки Пермского края на предоставление федеральной субсидии в 2024 году на открытие центров дополнительного образования и оснащение школ современным оборудованием.
По итогам конкурсного отбора через три года в регионе благодаря нацпроекту «Образование» откроются 286 центров образованияестественно-научной и технологическойнаправленностей «Точка роста», два центра цифрового образования IT-куб, один школьный Кванториум. Кроме того, в 118 школахПермского края будет поставлено современное цифровое оборудование в рамках проекта «Цифровая образовательная среда».
До 2023 года в крае планируется открывать ежегодно 14 «Точек роста». В предстоящем учебном году они откроются в сельских населенных пунктах в Александровском, Осинском, Чайковском, Чердынском, Суксунском, Гайнском, Еловском, Кишертском, Косинском, Сивинском, Уинском, Частинском, Юсьвинском округах и Большесосновском районе.
В Точках роста ребята могут заниматься на современном оборудовании, работать в медиазоне, шахматной гостиной. Также благодаря закупаемой технике привычные всем уроки, например, ОБЖ здесь проходят по-новому, с использованием различных тренажеров-манекенов, наборов имитаторов травм и поражений.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.07.2021
За две недели вертолет санавиации совершил 5 вылетов для эвакуации пациентов
В Прикамье завершилось строительство двух проблемных домов
Прикамский умелец построил мини-завод по производству хвойных масел
Благодаря точкам с бесплатным Wi-Fi-доступом жители края за полгода скачали 273,6 Тб
Росавиация расторгла контракт с подрядчиком, проводившим реконструкцию перрона аэровокзала
Роспотребнадзор забраковал качество воды в Мотовилихинском пруду
Сотрудники Камской археологической экспедиции обнаружили фундаменты Первогорода
Подрядчик для реставрации «Дачи Синакевича» найден
На Комсомольском проспекте заменят аварийные деревья
Добавить комментарий: