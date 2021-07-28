Прикамский умелец построил мини-завод по производству хвойных масел

Умелец из деревни Чазёво Коми-Пермяцкого округа собрал у себя во дворе мини-завод по производству масла из деревьев хвойных пород. Помогло образование, полученное в пермском политехе. Теперь его жена, закончившая Высшую школу экономики, занимается продвижением товара.Самодельный рубанок на бензиновом моторе пихтовару из деревни Чазёво Косинского округа за полгода помог измельчить не один кубометр игольчатых лап. Сырья для изготовления эфирных масел Александру Мартынову нужно много.Из веток пихты толщиной до 8 миллиметров можно получить больше масла, но и в коре оно есть, поэтому в дело идут лапы диаметром до 3 сантиметров.Под давлением в утепленном чане парится около тонны веток. В отличие от покупных мобильных собратьев, организм пихтоварки выпускника пермского политеха рационально распределен по хозпостройке. Горячее сердце, запускающее процесс пихтоварения, – внутри.Александр Мартынов, пихтовар (д. Чазёво): «Сварили котел сами. Он получился намного больше, намного эффективнее. Температуру он - где-то тут тонна воды загружена - примерно за 2 - 2,5 часа до сотни поднимает".Как и сбор чана веток, их паровая дистилляция занимает рабочий день. Занятие нетрудное, и пихтовар задумал нанять помощниц из безработных односельчанок.Масла 8 – 10 %. Остальное абисиб, или гидролат пихты, — продукт побочный, но при отсутствии противопоказаний пара ложек перед едой укрепляет иммунитет. При наружном применении пихтовая вода, как и масло, оказывает антисептический эффект. Пользуется популярностью и хвойный жмых.«Это хорошее удобрение. Люди в огороды, под картошку, под яблоньки, под кусты, в принципе, просят. Довозил даже уже раза четыре в Пермь», - рассказывает пихтовар.Пока муж на «Пихтоварке», его жена Ольга находит применение продукции не только в бане.Ольга Мартынова, жена пихтовара: «Так я готовлю домашний антисептик. Берем 50 мл водки или спирта, капаем туда 10 или 15 капелек эфирного масла».По словам женщины, при нанесении смеси барьерные свойства маски растут.Действительно, получился очень полезный антисептический раствор, который также можно использовать как освежитель воздуха для помещений. Комната наполняется прекрасным хвойным ароматом, который к тому же отгоняет комаров.Масло по бутылочкам с капельницами и роллерами разливают дома.Пока выпускница "Высшей школы экономики" изучает спрос, ее муж с мачете в руках исследует зарастающие хвоей поля.Пихтовар выпаривал масло даже из березы и не распроданных соседом новогодних елок.Редко встречающийся можжевельник пихтовар не трогает, несмотря на то, что его масло ценится дороже кедрового. Да и к сосне, ели и фаворитке пихте относится бережно.