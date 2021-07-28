В Прикамье завершилось строительство двух проблемных домов - по ул. КИМ, 60б в Перми и по ул. Декабристов, 36 в Чайковском. Инспекция Госстройнадзора Пермского края выдала заключения о соответствии зданий всем строительным нормам и требованиям.Как сообщили в краевом Минстрое, в ближайшие дни застройщики подадут в администрацию муниципальных образований документы для получения разрешений на ввод домов в эксплуатацию. Предполагается, что документы будут выданы в течение двух недель, после этого предстоит поставить объекты на кадастровый учет, затем начнется выдача ключей дольщикам. Сдачи двух домов ожидают 233 человека.Оба объекта застройщики ООО «РенессансСтрой» (ул. КИМ, 60б) и ООО «Домостроительная компания» (ул. Декабристов, 36) начали строить в 2016 году. Планировалось, что дольщики заедут в квартиры в 2018 году, но девелоперы не выполнили свои обязательства в срок.Всего в Пермском крае пять проблемных домов, которые достраиваются силами застройщиков. Помимо домов на ул. КИМ, 60б и ул. Декабристов, 36, это объекты на ул. Пушкарской, 142, ул. Подводников, 88б и ул. Революции, 2а в Перми. Строительные работы на них продолжаются под контролем Минстроя края.