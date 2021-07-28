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Благодаря точкам с бесплатным Wi-Fi-доступом жители края за полгода скачали 273,6 Тб
Лидером по итогам первого полугодия стал поселок Фаор Еловского района с численностью населения 296 жителей. Пользователи этого населенного пункта прокачивают в среднем 2,1 Тб в месяц. Этот показатель эквивалентен 600 скачанным фильмам или почти 1 000 загруженных фотографий, сделанных 12-мегапиксельной камерой. Второе место заняла деревня Груни Нытвенского района, жители которой прокачали 1,7 ТБ информации, бронзу взяли интернет-пользователи села Тис (Суксунский район), скачав почти 1 ТБ.
Активно выходили в Сетьтитакже жители сел Крохолево (Юсьвинский район) и Снежное (Октябрьский район).
В целом за шесть месяцев текущего года общий трафик потребления публичного Wi-Fi в населенных пунктах региона составил 273,6 Тб.
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